Horner ancora sotto accusa prove schiaccianti | coinvolta la Ferrari

Sempre più fonti autorevoli parlano direttamente di un approdo di Christian Horner in Ferrari ma c'è un problema. Lo scandalo è già esploso. Il rinnovo contrattuale presentato al Team Principal di Ferrari Frederic Vasseur avrebbe dovuto mettere a tacere tutte le voci e speculazioni su un possibile cambio della guardia nella scuderia italiana. Invece, come spesso accade un avvenimento imprevisto ha messo tutto in discussione ancora una volta. Un nome viene costantemente accostato al Cavallino Rampante fin da quando ha lasciato il team con cui negli ultimi dieci anni ha vinto di tutto e di più. Si tratta chiaramente di Christian Horner, Team Principal storico nonché autore delle vittorie di Red Bull dall'epoca di Sebastian Vettel fino al passaggio di testimone a Max Verstappen, un uomo abilissimo nel suo lavoro ma su cui sono piovuti scandali negli ultimi anni – era stato accusato di aver inviato foto pornografiche o messaggi sconci ad una dipendente a quanto si sa – e che aveva rapporti molto tesi con il padre del pilota.