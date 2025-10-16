Honor Robot Phone lo smartphone con la fotocamera che prende vita

Nel pieno dell’era dei telefoni ultrapiatti, Honor sorprende con un concept che ribalta le regole del design mobile. Il suo Robot Phone integra una fotocamera su braccio gimbal capace di muoversi e reagire in autonomia, trasformando il dispositivo in un compagno intelligente e. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Honor Robot Phone, lo smartphone con la fotocamera che prende vita

