Honor Robot Phone il concept bizzarro con gimbal motorizzato

Honor ha mostrato quello che chiama il "Robot Phone", un concept device che integra una fotocamera con intelligenza artificiale montata su un gimbal motorizzato. La fotocamera si dispiega dal retro del telefono ed è in grado di scattare foto e girare video in qualsiasi direzione.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Honor "Robot Phone”, il concept bizzarro con gimbal motorizzato

Altre letture consigliate

Honor Robot Phone, un concept con fotocamera montata su gimbal - X Vai su X

Meno di 500 euro per un robot aspirapolvere che fa tutto ciò che serve: è il Mova E40 Ultra aspirazione fino a 19.000 Pa, spazzola con lama che elimina eventuale sporco aggrovigliato, riconoscimento tappeti e sollevamento moci, panno lavato e asciugat - facebook.com Vai su Facebook

Honor Robot Phone, un concept con fotocamera montata su gimbal - La società è convinta che questo dispositivo trascenderà i paradigmi tipici della categoria e diventerà, nientemeno, un 'compagno di supporto emotivo'. Come scrive hdblog.it

Honor vuole rivoluzionare gli smartphone con Robot Phone: sarà al MWC 2026 - Il rapporto tra AI, robotica e telefoni si fa strettissimo con Honor Robot Phone: il dispositivo è stato annunciato nel corso dell’evento di lancio di Magic 8 e 8 Pro, anche per ora abbiamo a che fare ... Segnala gizchina.it

HONOR ROBOT PHONE non è un pesce d'aprile - Un modulo fotografico estraibile per osservare il mondo con l'AI: il bizzarro concept HONOR ROBOT PHONE sarà mostrato a Barcellona. Scrive punto-informatico.it