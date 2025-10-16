HONOR al lavoro su due nuovi modelli | GT2 con batteria da 9.000 mAh e il compatto premium Magic 8 Mini

Honor prepara due novità: GT2 con Snapdragon 8 Gen 5 e batteria da 9.000 mAh, e Magic 8 Mini con OLED 1.5K e fotocamera da 200 MP.

