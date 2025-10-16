Holger Rune sa cosa sta succedendo al tennis | Dopo il COVID è accaduto qualcosa

Alcuni tennisti hanno espresso i loro sospetti sul rallentamento delle superfici per favorire Sinner e Alcaraz, ma secondo Holger Rune le cose starebbero in maniera diversa: "Penso che dipenda più dalle palline che dai campi in sé. Dopo il Covid è successo qualcosa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

