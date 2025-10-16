Hojlund numeri da urlo | 6 gol da ottobre nessuno ha segnato più di lui

Che il Napoli avesse nuovamente indovinato la scelta del numero 9, lo avevamo intuito dall’esordio di Hojlund contro la Fiorentina. Una partita che, oltre al gol messo a referto dopo un quarto d’ora di gioco, ci ha consegnato un calciatore capace sia di proteggere palla e fare sponde precise per i compagni, sia di attaccare la profondità. Dopo la doppietta allo Sporting, l’intuizione è diventata consapevolezza. Hojlund, numeri da impazzire: i dettagli. Dall’inizio di ottobre 2025,  secondo quanto riportato da OptaPaolo, l’attaccante danese ha realizzato sei reti complessive tra club e Nazionale, lo stesso numero messo a segno da Erling Haaland, suo ex rivale in Premier nonché suo idolo ed ispiratore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

