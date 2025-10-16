Ho subìto danni gravissimi L’Ausl continua a ignorarmi
Può avere effetti drammatici l’emergenza sicurezza in cui versano gli operatori sanitari. Si è trasformato in un dramma personale quasi irreversibile un fatto di cronaca avvenuto il 24 aprile 2024 presso la postazione del 118 di Cervia dove un’infermiera cesenate di 35 anni è stata aggredita da un uomo (denunciati) che, nonostante l’ora di primo mattino, era già fortemente alterato forse per effetto di sostanze o abuso di alcol. La donna, S.Faeti, dipendente Ausl dal 2012, racconta gli attimi drammatici dell’aggressione ma, soprattutto, denuncia una sostanziale mancanza di sensibilità da parte dei dirigenti dell’azienda sanitaria che non sembrano propensi a riconoscerle i danni materiali e morali di quel terribile evento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
