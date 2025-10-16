Ho sentito un urlo sul treno e ho visto un uomo a terra Ero pietrificata ma se non fossi intervenuta sarebbe morto | il racconto di Giulia e la lezione dei corsi di primo soccorso che tutti dovrebbero conoscere

Ilfattoquotidiano.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Che cosa fareste se, mentre siete in treno, un uomo crollasse a terra colpito da un infarto? Quello che succede nei minuti successivi – tra il panico, le urla, la confusione generale – fa letteralmente la differenza tra la vita e la morte. È quello che è successo domenica 12 ottobre, sul Frecciarossa che viaggiava da Bari a Milano: un uomo di 72 anni è caduto a terra in arresto cardiaco. L’uomo si è salvato solo grazie all’intervento di altri passeggeri: un medico anestesista e una sua amica, che aveva imparato le manovre salvavita in un corso di primo soccorso organizzato solo poche settimane prima, e un cardiologo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ho sentito un urlo sul treno e ho visto un uomo a terra ero pietrificata ma se non fossi intervenuta sarebbe morto il racconto di giulia e la lezione dei corsi di primo soccorso che tutti dovrebbero conoscere

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho sentito un urlo sul treno e ho visto un uomo a terra. Ero pietrificata, ma se non fossi intervenuta sarebbe morto”: il racconto di Giulia e la lezione dei corsi di primo soccorso che tutti dovrebbero conoscere

Leggi anche questi approfondimenti

Marangio, la testimone: "Ho sentito un urlo in piena notte. La voce era sofferente" - Quando ho letto il giornale, ho pensato che potesse c’entrare qualcosa con la morte dello ... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ho Sentito Urlo Treno