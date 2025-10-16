Ho sentito un urlo sul treno e ho visto un uomo a terra Ero pietrificata ma se non fossi intervenuta sarebbe morto | il racconto di Giulia e la lezione dei corsi di primo soccorso che tutti dovrebbero conoscere
Che cosa fareste se, mentre siete in treno, un uomo crollasse a terra colpito da un infarto? Quello che succede nei minuti successivi – tra il panico, le urla, la confusione generale – fa letteralmente la differenza tra la vita e la morte. È quello che è successo domenica 12 ottobre, sul Frecciarossa che viaggiava da Bari a Milano: un uomo di 72 anni è caduto a terra in arresto cardiaco. L’uomo si è salvato solo grazie all’intervento di altri passeggeri: un medico anestesista e una sua amica, che aveva imparato le manovre salvavita in un corso di primo soccorso organizzato solo poche settimane prima, e un cardiologo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
