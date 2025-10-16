E se potessi richiamare ogni singolo ex della tua vita, dal primo amore al flirt di una notte, se si potesse tornare indietro e chiedere loro: “ Cosa è successo davvero tra noi? “. È la premessa, tanto semplice quanto audace, di “ Ex Appeal “, il nuovo podcast dell’attrice e scrittrice di Los Angeles Miriam Katz. Spinta da quelle che definisce “tre forze sacre, ovvero l a curiosità di sapere, il desiderio di mettere un punto e quel piacere un po’ malizioso di rivangare il passato “, Katz ha deciso di imbarcarsi in una missione ambiziosa: rintracciare e intervistare ogni persona con cui abbia mai avuto un legame, che fosse una storia d’amore, un flirt o una semplice avventura di una notte, per celebrare una sorta di “funerale per ogni relazione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho rintracciato tutti i miei ex per fargli una domanda precisa. Ci sono anche un rabbino, una spogliarellista e poi Rob, morto di cancro”: l'”impresa” di Miriam Katz