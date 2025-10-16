Ho rintracciato tutti i miei ex per fargli una domanda precisa Ci sono anche un rabbino una spogliarellista e poi Rob morto di cancro | l' impresa di Miriam Katz

Ilfattoquotidiano.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E se potessi richiamare ogni singolo ex della tua vita, dal primo amore al flirt di una notte, se si potesse tornare indietro e chiedere loro: “ Cosa è successo davvero tra noi? “. È la premessa, tanto semplice quanto audace, di “ Ex Appeal “, il nuovo podcast dell’attrice e scrittrice di Los Angeles Miriam Katz. Spinta da quelle che definisce “tre forze sacre, ovvero l a curiosità di sapere, il desiderio di mettere un punto e quel piacere un po’ malizioso di rivangare il passato “, Katz ha deciso di imbarcarsi in una missione ambiziosa: rintracciare e intervistare ogni persona con cui abbia mai avuto un legame, che fosse una storia d’amore, un flirt o una semplice avventura di una notte, per celebrare una sorta di “funerale per ogni relazione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ho rintracciato tutti i miei ex per fargli una domanda precisa ci sono anche un rabbino una spogliarellista e poi rob morto di cancro l impresa di miriam katz

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho rintracciato tutti i miei ex per fargli una domanda precisa. Ci sono anche un rabbino, una spogliarellista e poi Rob, morto di cancro”: l'”impresa” di Miriam Katz

Altre letture consigliate

Donnarumma: "Prima della finale di Champions ho scritto una lettera a tutti i miei compagni" - Gigio Donnarumma si è trasferito a Manchester nell'ultimo giorno di mercato, ma sapeva da mesi che avrebbe lasciato Parigi e l'ha confessato in un'intervista a L'Equipe confidando di aver scritto una ... sportmediaset.mediaset.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ho Rintracciato Tutti Miei