Ho partorito un anno fa ma soffro ancora di incontinenza | come posso risolvere?

Salve, a distanza di un anno dal parto noto ancora episodi di leggera incontinenza urinaria quando tossisco o faccio sport. È sempre legata al pavimento pelvico indebolito o ci possono essere altre cause ginecologiche da indagare? Cosa posso fare per risolvere il problema? Il mio ginecologo ha detto che passa col tempo, ma il tempo mi sembra che sia già passato. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Ho partorito un anno fa ma soffro ancora di incontinenza: come posso risolvere?”

