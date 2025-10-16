Il suo primo, ambizioso piano per entrare nel Guinness dei Primati era trovare una compagna alta meno di 91 centimetri, per battere il record della coppia con la maggiore differenza di altezza. Un progetto che, prevedibilmente, naufragò. Ma Laurence Watkins, neozelandese di 60 anni, non si arrese. Fallito il piano A, decise di puntare su qualcosa che poteva controllare interamente: il proprio nome. E lo ha trasformato in un’opera monumentale. Oggi, Laurence Watkins detiene ufficialmente il Guinness World Record per il nome più lungo del mondo, un’incredibile sequenza di 2.253 parole che, sui documenti ufficiali, si estende per sei pagine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho il nome più lungo al mondo, ci vogliono 6 pagine sui documenti per metterlo tutto. Al mio matrimonio il prete ci ha messo 20 minuti a leggerlo tutto”: l’incredibile storia di Laurence Watkins