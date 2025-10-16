Ho dovuto scegliere quale delle mie figlie curare | la guerra in Sudan raccontata da una madre di 25 anni

Touma, madre 25enne, è arrivata all'ospedale Bashaer di Khartoum dopo essere fuggita a causa della la guerra con le due figlie gemelle di 3 anni, gravemente malnutrite. Si poteva permettere i farmaci per una sola delle due, ha dovuto scegliere. Secondo l'Onu, a causa del conflitto 3 milioni di bambini in Sudan sono gravemente malnutriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it