Ho chiesto a Victoria’s Secret di sfilare per loro mi hanno detto ‘no’ Va bene il cancro mi ha insegnato che provarci non ti uccide mai non ho rimpianti | così Bianca Balti
Un testo da leggere su biancabalti.substack.com del quale riportiamo alcuni stralci perché il messaggio è importante, impossibile da non condividere, vero. Arriva da Bianca Balti che racconta di come abbia chiesto di sfilare a un importante marchio di lingerie e di come le sia stato risposto ‘no’. “La scorsa settimana ho fatto qualcosa di audace. Ho contattato Victoria’s Secret e mi sono offerta di sfilare nello show di moda di quest’anno. Non so esattamente da dove sia venuto il coraggio, ma l’ho fatto. Le uniche cose che rimpiangiamo nella vita sono le occasioni che non cogliamo. Così mi sono chiesta: ‘Cosa ho da perdere?’ e l’ho fatto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
