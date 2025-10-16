Herbert Ballerina è l'antidoto alla monotonia di cui Affari Tuoi aveva bisogno

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La battuta sempre pronta, un ruolo poco definito che gli permette di intervenire quando vuole e una naturale sintonia con Stefano De Martino: Herbert Ballerina è il vero punto di forza della nuova edizione di Affari Tuoi. Non è il co-conduttore, né un semplice ospite, ma una sorta di jolly in grado di spostare l’attenzione, alleggerire uno schema che altrimenti rischierebbe di risultare ridondante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

