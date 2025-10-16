Scopri chi si nasconde dietro il nome Herbert Ballerina e perché ha conquistato il pubblico di Affari Tuoi con la sua comicità surreale. Si chiama Luigi Luciano, ma per milioni di italiani è semplicemente Herbert Ballerina. Nato il 7 marzo 1980 a Campobasso, questo volto comico ha saputo costruirsi una carriera esplosiva passando per YouTube, il cinema e la televisione, fino a diventare uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo. Dopo la laurea in DAMS a Bologna nel 2007, Herbert ha puntato tutto sulla creatività, trasferendosi a Milano per entrare nel team di Shortcut Productions. Qui è passato in poco tempo da assistente di produzione ad autore e attore, affiancando il genio comico Marcello Macchia – meglio noto come Maccio Capatonda. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Herbert Ballerina: Chi È Davvero La Nuova Star Comica Di Affari Tuoi?