Herbert Ballerina | Chi È Davvero La Nuova Star Comica Di Affari Tuoi?

Uominiedonnenews.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri chi si nasconde dietro il nome Herbert Ballerina e perché ha conquistato il pubblico di Affari Tuoi con la sua comicità surreale. Si chiama Luigi Luciano, ma per milioni di italiani è semplicemente Herbert Ballerina. Nato il 7 marzo 1980 a Campobasso, questo volto comico ha saputo costruirsi una carriera esplosiva passando per YouTube, il cinema e la televisione, fino a diventare uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo. Dopo la laurea in DAMS a Bologna nel 2007, Herbert ha puntato tutto sulla creatività, trasferendosi a Milano per entrare nel team di Shortcut Productions. Qui è passato in poco tempo da assistente di produzione ad autore e attore, affiancando il genio comico Marcello Macchia – meglio noto come Maccio Capatonda. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

herbert ballerina chi 200 davvero la nuova star comica di affari tuoi

© Uominiedonnenews.it - Herbert Ballerina: Chi È Davvero La Nuova Star Comica Di Affari Tuoi?

Contenuti che potrebbero interessarti

herbert ballerina 200 davveroAffari Tuoi, Herbert Ballerina cade, la reazione di Stefano De Martino e il video virale - Affari Tuoi, imprevisto in diretta per Herbert Ballerina: il comico sfonda la pedana riservata a Gennarino e cade: il video diventa virale ... msn.com scrive

herbert ballerina 200 davveroHerbert Ballerina: chi è il nuovo volto comico di Affari Tuoi: età, carriera, curiosità - Herbert Ballerina, che in realtà si chiama Luigi Luciano, a Affari Tuoi ci è arrivato portandosi dietro un mondo di ironia sur ... Scrive alphabetcity.it

Cerca Video su questo argomento: Herbert Ballerina 200 Davvero