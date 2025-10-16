Hera possibili disagi nello svolgimento dei servizi ambientali a causa di uno sciopero

Cesenatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hera informa che domani, venerdì 17 ottobre, in tutto il territorio servito dalla multiutility, potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento dei servizi ambientali in seguito a uno sciopero nazionale di categoria proclamato dalle organizzazioni sindacali per l’intero turno di lavoro. Hera. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

hera possibili disagi svolgimentoHera: il 17 ottobre possibili disservizi causa sciopero ambiente - Hera informa che venerdì 17 ottobre, in tutto il territorio servito dalla multiutiity, potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento dei servizi ambientali in seguito a uno sciopero nazionale di cat ... ravennawebtv.it scrive

hera possibili disagi svolgimentoRimini, Hera: lunedì 17 ottobre possibili disservizi causa sciopero - Hera informa che venerdì 17 ottobre, in tutto il territorio servito dalla multiutiity, potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento dei servizi ambientali ... Da chiamamicitta.it

hera possibili disagi svolgimentoHera: 3 ottobre possibili disservizi causa sciopero, garantite le prestazioni minime - Il Gruppo Hera ha comunicato che, in seguito a uno sciopero generale nazionale proclamato per l’intera giornata di domani, 3 ottobre, da Organizzazioni ... Riporta ravennanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Hera Possibili Disagi Svolgimento