Hen la recensione | un film adorabile a misura di gallina

Il film di György Pálfi è un coming of age sul coraggio delle seconde possibilità e una metafora sulla legge della sopravvivenza tra uomini (e animali) Ve la ricordate la favola del brutto anatroccolo? Nero in un mondo di piccoli paperi bianchi (ogni riferimento è puramente voluto), imperfetto in mezzo ad una perfezione solo apparente. Ecco, Hen il film di György Pálfi presentato in anteprima alla Festa di Roma 2025, riprende quel concetto ma lo trasferisce nel mondo delle galline. Con un'attenzione registica e una forza emotiva encomiabili. Imperdibile e adorabile, proprio come la protagonista, Hen è un titolo che conferma la potenza e il realismo delle pellicole con animali protagonisti, che sembrano caratterizzare quest'inizio di kermesse, dopo il sorprendente horror col cane Good Boy di .

