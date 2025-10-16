Hegseth confisca accrediti a quasi tutti media per resistenza a restrizioni imposte oltre 40 giornalisti costretti a lasciare il Pentagono - VIDEO

Pochi giorni prima, la 'Pentagon Press Association' aveva indirizzato al Dipartimento della Guerra Usa un documento nel quale si invitava Pete Hegseth e i vertici della leadership a "ritrattare" le restrizioni adottate contro la libertà di stampa Più di 40 giornalisti se ne sono andati dal Pe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Hegseth confisca accrediti a "quasi tutti" media per resistenza a restrizioni imposte, oltre 40 giornalisti costretti a lasciare il Pentagono - VIDEO

