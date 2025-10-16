Hegseth cambia tono con gli alleati della Nato ma richiama all’ordine i tirchi sulle armi a Kyiv

Bruxelles. Il segretario alla Guerra degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha radicalmente cambiato tono con gli alleati della Nato sull'Ucraina

