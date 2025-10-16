Hashish al carcere di Montorio un detenuto ne aveva oltre 20 grammi
Ancora un episodio di droga all’interno della casa circondariale di Montorio. Questa mattina, 16 ottobre, durante una perquisizione ordinaria in una camera detentiva, il personale di polizia penitenziaria ha trovato 22,55 grammi di hashish nella disponibilità di un detenuto di origine straniera. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Blitz all'alba della Guardia di Finanza: smantellata rete di spaccio di cocaina, crack e hashish. 18 in carcere e 21 ai domiciliari - facebook.com Vai su Facebook
Anabolizzanti illegali e 2,5 chili di hashish in casa, 36enne finisce in carcere https://ift.tt/ZFSb5dI https://ift.tt/ZJsY3Ol - X Vai su X
Tragedia nel carcere di Montorio: detenuto 51enne si toglie la vita - Denunciato sovraffollamento e mancanza di agenti penitenziari. Scrive nordest24.it
Un altro suicidio nel carcere di Montorio: “È una vera e propria strage” - Ennesimo suicidio nel carcere veronese di Montorio, denunciato dal segretario Uilpa De Fazio: "Numeri indegni di un Paese civile". Come scrive veronaoggi.it
Piantagione di cannabis scoperta a Montorio, in casa la “fabbrica” di hashish: maxi sequestro, arrestato 44enne - Una gigantesca piantagione di cannabis è stata scoperta dalla polizia non lontano dal centro di Verona: un arresto. veronaoggi.it scrive