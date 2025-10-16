Harry Potter | la serie mostrerà subito un flashback cruciale di Voldemort? Cosa suggeriscono le nuove foto

L'ambientazione svelata nelle nuove foto dal set anticipa uno dei momenti più tragici della saga di Harry Potter, che però viene descritto in dettaglio solo nell'ultimo romanzo sul maghetto inglese. Il villaggio di Godric's Hollow, dove risiedevano i genitori di Harry Potter, ricostruito sul set di Lustleigh, In Inghilterra, dove sono in corso le riprese della serie reboot di HBO. Le immagini rubate dal set e diffuse sui social media svelano un'ambientazione specifica collegata a uno degli eventi più tragici della saga, quando Voldemort uccide Lily e James Potter nella notte di Halloween del 1981. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

