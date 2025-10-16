Dal 20 al 22 novembre Castiglion Fiorentino ospiterà la tredicesima edizione del Premio Internazionale "Semplicemente Donna – Harmony Award", iniziativa che da anni affronta i temi della violenza di genere, dell’ empowerment femminile e del valore della dignità umana. Ad organizzarlo Chiara Fatai e Angelo Morelli. Il programma, articolato su tre giornate, prevede momenti di riflessione, incontri pubblici e attività con le scuole del territorio. La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 21 novembre al Teatro comunale "Mario Spina", quando saranno consegnati i riconoscimenti alle protagoniste e ai protagonisti di questa edizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Harmony Award. La tre giorni delle donne