Hanno perso tutto nel rogo Le suore senza una casa Raccolta fondi e sostegno

Ilgiorno.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre alla loro casa comune, hanno perso tutto quel poco che possedevano. Non hanno più vestiti, biancheria, effetti personali, libri. Il fuoco si è mangiato i loro breviari per la recita delle Ore, i volumi degli inni da cantare, l’altare attorno a cui radunarsi per la Messa, i crocifissi davanti a cui inginocchiarsi. Attualmente sono ospiti dalle Piccole sorella della Nostra Famiglia a Ponte Lambro, ma hanno bisogno di un altro luogo tutto loro per la clausura, la preghiera, il lavoro. Quello che è rimasto in piedi del monastero inoltre deve essere messo in sicurezza prima che crolli. E poi bisogna conservare e restaurare i beni artistici, sacri e non, scampati al fuoco: reliquie, arredi, paramenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

hanno perso tutto nel rogo le suore senza una casa raccolta fondi e sostegno

© Ilgiorno.it - Hanno perso tutto nel rogo. Le suore senza una casa. Raccolta fondi e sostegno

Contenuti che potrebbero interessarti

hanno perso tutto rogoHanno perso tutto nel rogo. Le suore senza una casa. Raccolta fondi e sostegno - "Siamo grate perché ci state testimoniando tanto affetto e vicinanza". Segnala ilgiorno.it

hanno perso tutto rogoUn frammento di cuore e capelli: le reliquie di Carlo Acutis scampate al rogo che ha distrutto il monastero della Bernaga - Per aiutare le monache che hanno perso tutto è stata avviata una raccolta fondi. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Hanno Perso Tutto Rogo