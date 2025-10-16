Hanno perso tutto nel rogo Le suore senza una casa Raccolta fondi e sostegno

Oltre alla loro casa comune, hanno perso tutto quel poco che possedevano. Non hanno più vestiti, biancheria, effetti personali, libri. Il fuoco si è mangiato i loro breviari per la recita delle Ore, i volumi degli inni da cantare, l’altare attorno a cui radunarsi per la Messa, i crocifissi davanti a cui inginocchiarsi. Attualmente sono ospiti dalle Piccole sorella della Nostra Famiglia a Ponte Lambro, ma hanno bisogno di un altro luogo tutto loro per la clausura, la preghiera, il lavoro. Quello che è rimasto in piedi del monastero inoltre deve essere messo in sicurezza prima che crolli. E poi bisogna conservare e restaurare i beni artistici, sacri e non, scampati al fuoco: reliquie, arredi, paramenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Hanno perso tutto nel rogo. Le suore senza una casa. Raccolta fondi e sostegno

