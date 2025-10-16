Hamas riconsegna il corpo del beduino al Atrash La ferocia del 7 ottobre senza distinzione

Mentre a Washington si discute su come procedere per il potenziale avanzamento della fase due, temporaneamente arenato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Hamas riconsegna il corpo del beduino al Atrash. La ferocia del 7 ottobre senza distinzione

Scopri altri approfondimenti

NETANYAHU: "NO COMPROMESSI SU RICONSEGNA TUTTI CORPI" Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu - ha chiesto ad Hamas di rispettare i requisiti stabiliti nell'accordo di cessate il fuoco in merito alla restituzione dei corpi degli ost - facebook.com Vai su Facebook

#Hamas non riconsegna tutti i corpi degli #ostaggi deceduti, #Israele chiude il valico di #Rafah e blocca gli aiuti per #Gaza. Decine di camion carichi di cibo e beni di prima necessità per i palestinesi aspettano, fermi in coda in Egitto - X Vai su X

Hamas e il problema dei corpi "da recuperare" a Gaza, Trump: "Israele pronto ad attaccare al mio segnale" - Secondo il governo israeliano nella Striscia ci sarebbero i corpi di altri 19 ostaggi, ma per recuperarli da sotto le macerie c'è bisogno di "equipaggiamenti speciali". Secondo today.it

Hamas consegna altri corpi, Israele cancella le sanzioni e riapre Rafah. Ma resta il problema del disarmo - Dopo Trump è Netanyahu a minacciare: "Si disarmerà, o tutto ... Lo riporta huffingtonpost.it

Israele: "Uno dei corpi consegnati da Hamas non è di un ostaggio. Il valico di Rafah non sarà riaperto oggi" - Hamas afferma che la salma apparterrebbe a un soldato israeliano ucciso lo scorso anno, per Israele il corpo è di un palestinese. Si legge su today.it