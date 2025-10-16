Hamas prova a ingannare Israele | salma araba spacciata per ostaggio

Ira di Netanyahu dopo la restituzione di quattro prigionieri deceduti: «I terroristi rispettino gli impegni». Monito degli Usa per le esecuzioni di presunti collaborazionisti di Tel Aviv. Presidiato il valico di Rafah.. Tajani al Parlamento: «Lo Stato di Palestina? Adesso il riconoscimento è più vicino». L’ambasciatore Archi sarà inviato speciale nella Striscia. Pronti nuovi aiuti umanitari.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Hamas prova a ingannare Israele: salma araba spacciata per ostaggio

