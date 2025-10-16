Hamas ha confuso il rumore della democrazia con la sua debolezza

Ilfoglio.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Israele ha vinto la guerra”, ha scritto martedì in un editoriale sul New York Times Bret Stephens, perché . I. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

hamas ha confuso il rumore della democrazia con la sua debolezza

© Ilfoglio.it - Hamas ha confuso il rumore della democrazia con la sua debolezza

News recenti che potrebbero piacerti

Hamas ha confuso il rumore della democrazia con la sua debolezza - Sinwar e chi l’ha seguito lo pensavano, “la tomba che si è scavato da solo dovrebbe risolvere definitivamente la questione”, scrive Bret Stephens in un editoriale sul New York TI ... Scrive ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Hamas Ha Confuso Rumore