Hamas festeggia la pace fucilando la gente in piazza | silenzio di tomba di Albanese e dei reduci della Flotilla video

Hamas ammazza la gente in piazza in un barbaro rito social, uccidendo 27 palestinesi e la sinistra pro-Pal che dice? Niente, resta muta. Francesca Albanese non pervenuta: forse è andata dal parrucchiere. Gli sbarcati dalla Flotilla? Alle prese con le interviste esclusive vendute ai giornali e a quanto sono scomode le brandine delle carceri israeliane. Sta tutta qui la plastica ipocrisia della sinistra per cui i morti di Gaza e della Striscia vanno contati solo se i proiettili israeliani. Se si tratta di “fuoco amico”, meglio guardare altrove. Donzelli: i morti palestinesi interessano solo se li uccide Israele?. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Hamas festeggia la pace fucilando la gente in piazza: silenzio di tomba di Albanese e dei reduci della Flotilla (video)

