hamas dice di aver restituito tutti i corpi recuperabili a gaza

Hamas ha annunciato di aver consegnato tutti i corpi degli ostaggi israeliani di cui è riuscita a recuperare i resti, ma la questione dei dispersi continua a mettere a rischio la fragile tregua con Israele. Finora, il gruppo palestinese ha restituito nove salme, ma secondo fonti israeliane restano ancora 19 corpi non rinvenuti nella Striscia. Uno degli otto inizialmente consegnati, ha precisato l’Idf, non apparteneva a un ostaggio ma a un cittadino palestinese di Gerico ucciso un anno e mezzo fa, consegnato probabilmente per errore. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha avvertito che, se il gruppo non rispetterà pienamente l’accordo, Israele – «in coordinamento con gli Stati Uniti» – riprenderà le operazioni militari per «raggiungere la sconfitta totale di Hamas». 🔗 Leggi su Lettera43.it

