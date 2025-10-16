Hamas consegna due ostaggi morti Trump minaccia | Se non lo fate Israele attaccherà

L'impasse di Hamas sulla riconsegna degli ostaggi morti a Israele ha spinto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a minacciare i vertici palestinesi: niente giochi sporchi, spiegano dalla Casa Bianca, perché in quel caso gli Usa potrebbero autorizzare Gerusalemme a riprendere le operazioni militari nella Striscia di Gaza. La riconsegna di tutti gli ostaggi, vivi e morti, è infatti uno dei punti qualificanti della tregua firmata lunedì a Sharm el Sheikh. Le forze israeliane, ha spiegato Trump alla Cnn, potrebbero tornare sul campo " con una mia parola ". Quello che sta succedendo con Hamas, ha sottolineato il presidente, sarà "risolto in fretta". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Hamas consegna due ostaggi morti. Trump minaccia: "Se non lo fate, Israele attaccherà"

