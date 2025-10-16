Hamas comanda sulle macerie di Gaza Le rivelazioni di Marco Mancini

“Attualmente a Gaza ci sono dai 3 ai 4 mila miliziani armati, con yassin e granate, che svolgono funzioni di polizia. C'è un grande rischio in tutta Gaza per la presenza di questi gruppi”. Lo afferma l'ex agente dei servizi segreti italiani Marco Mancini a “L'aria che tira”, il programma condotto dal giornalista David Parenzo su La7.  La guerra dei clan a Gaza. Nel corso del suo intervento, Mancini fa il punto su quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza in queste ore, a partire dall'attività repressiva di Hamas nei confronti dei clan ribelli. “Questo gruppo di persone, che è un reparto di élite dell'intelligence di Hamas, al Sahem, ha il compito di individuare tutti coloro i quali nelle due anni di guerra hanno collaborato con il Mossad, con lo Shin Bet, con l'IDF. 🔗 Leggi su Iltempo.it

