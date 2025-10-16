Halloween party al Vivido

Firenzetoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notte più spaventosa dell'anno si veste di magia. Venerdì 31 ottobre, Vivido è pronto a travolgervi con una serata imperdibile che vi farà ballare fino all'alba. L'evento prende il via con le irresistibili vibrazioni della Cena InCanto, l'antipasto perfetto per una notte di pura energia. Ma la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Halloween Party Vivido