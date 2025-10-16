Halloween Park 2025 | tre giorni di magia paura e divertimento
Dal 31 ottobre al 2 novembre 2025, Pescara Fiere Pescara si trasforma nella capitale della paura con Halloween Park 2025, il grande evento che unisce famiglie, bambini e giovani in un’esperienza unica, tra spettacoli, giostre, figuranti e musica.Per tre giorni oltre 12.000 metri quadrati di spazi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
MOSTROLAND STA ARRIVANDO! Il Luna Park di Halloween firmato Joyland Eventi apre le sue porte per una giornata mostruosamente divertente! ? Attrazioni, spettacoli, giochi e un’atmosfera da brivido... Venerdì 31 Ottobre | Via G. Imbroda, 34 - facebook.com Vai su Facebook
Halloween Park 2025: tre giorni di magia, paura e divertimento - Dal 31 ottobre al 2 novembre 2025, Pescara Fiere Pescara si trasforma nella capitale della paura con Halloween Park 2025, il grande evento che unisce famiglie, bambini e giovani in un’esperienza unica ... Secondo ilpescara.it
Halloween 2025 in Italia: notte di magia, brividi e meraviglie - Tra borghi medievali, castelli, giardini e parchi a tema, Halloween 2025 in Italia offre eventi per tutte le età. Come scrive siviaggia.it
Gardaland Halloween 2025: novità e premi per attrazioni divertimento - Un autunno da brividi attende Gardaland, che continua a stupire con il suo evento Halloween 2025, appena insignito del premio come “Miglior Nuova Attrazione” ai Parksmania Awards per la sua attrazione ... Secondo gardanotizie.it