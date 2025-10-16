Halloween in fattoria | un' esperienza da brivido tra i Magredi

Pordenonetoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando il sole tramonta sui Magredi, il bosco si veste di ombre e di magia e prende vita un Halloween da brivido pieno di misteri. Ricco di emozioni per bambini e famiglie, tra mistero, natura e divertimento, il pomeriggio organizzato al Rifugio dei Benandanti da Gelindo dei Magredi. A partire. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

halloween fattoria esperienza brividoHalloween 2025 con i bambini: 10 idee per un weekend da brivido in Italia - Halloween si avvicina e con esso la voglia di vivere un'esperienza speciale insieme ai più piccoli. Si legge su alfemminile.com

halloween fattoria esperienza brividoHalloween tra i borghi italiani più suggestivi e inquietanti: ecco 10 luoghi da brivido - Ecco 10 mete ideali per chi vuole trascorrere il weekend di Halloween immerso in un'atmosfera misteriosa e ricca di fascino. Scrive meteo.it

halloween fattoria esperienza brividoUn borgo da brivido con una caratteristica davvero unica: se ci vai ad Halloween tremerai per tutto il viaggio - Anche i più coraggiosi non riusciranno a restare indifferenti. Si legge su viagginews.com

Cerca Video su questo argomento: Halloween Fattoria Esperienza Brivido