Halloween in fattoria | un' esperienza da brivido tra i Magredi
Quando il sole tramonta sui Magredi, il bosco si veste di ombre e di magia e prende vita un Halloween da brivido pieno di misteri. Ricco di emozioni per bambini e famiglie, tra mistero, natura e divertimento, il pomeriggio organizzato al Rifugio dei Benandanti da Gelindo dei Magredi. A partire. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Argomenti simili trattati di recente
CENA DI HALLOWEEN 2025 – Fattoria Santo Stefano La notte più spaventosa dell’anno si trasforma in una serata da paura… ma solo per quanto sarà bella! Piatti mostruosamente buoni, musica dal vivo e tanto divertimento per grandi e piccini! Men - facebook.com Vai su Facebook
Halloween 2025 con i bambini: 10 idee per un weekend da brivido in Italia - Halloween si avvicina e con esso la voglia di vivere un'esperienza speciale insieme ai più piccoli. Si legge su alfemminile.com
Halloween tra i borghi italiani più suggestivi e inquietanti: ecco 10 luoghi da brivido - Ecco 10 mete ideali per chi vuole trascorrere il weekend di Halloween immerso in un'atmosfera misteriosa e ricca di fascino. Scrive meteo.it
Un borgo da brivido con una caratteristica davvero unica: se ci vai ad Halloween tremerai per tutto il viaggio - Anche i più coraggiosi non riusciranno a restare indifferenti. Si legge su viagginews.com