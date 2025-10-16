Halloween da brivido negli UCI Cinemas | film rassegne gadget e spettacoli dopo la mezzanotte
Ottobre si tinge di horror nei multiplex UCI Cinemas con un calendario che unisce nuove uscite da brivido, classici intramontabili, spettacoli notturni e gadget in edizione limitata. Il 31 ottobre la maggior parte delle sale del circuito proporrà proiezioni anche oltre la mezzanotte, per una notte di Halloween da vivere sul grande schermo. Indice. Le nuove uscite: Black Phone 2, The Ugly Stepsister, Dracula – L’amore perduto. UCI Cinemas Halloween – Frankenstein Junior Day: il cult di Mel Brooks torna al cinema ad ottobre. Rassegna “Terrore & Suspense”: classici a prezzo speciale. Notte di Halloween: spettacoli oltre la mezzanotte. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
