Halloween 2025 | UCI Cinemas festeggia tra anteprime cult e sorprese da collezione
Questo ottobre, gli UCI Cinemas diventano la casa dell'horror. Tra nuove uscite, omaggi ai grandi maestri del terrore e gadget che brillano al buio, la notte di Halloween promette di essere lunga, rumorosa e irresistibilmente cinematografica. Per tutto il mese di ottobre, UCI Cinemas trasforma i suoi multiplex in un parco dei brividi: anteprime horror come Black Phone 2 e The Ugly Stepsister, omaggi esclusivi, proiezioni oltre la mezzanotte e una rassegna di cult firmati Argento, Herzog e Dreyer. Halloween 2025 arriva negli UCI Cinemas Halloween si accende nei multiplex del circuito UCI Cinemas, che per l'occasione hanno orchestrato un programma degno di una maratona da paura. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Scopri altri approfondimenti
EVENTI CINE CIRCONDARIO Torna FRANKENSTEIN JUNIOR di Mel Brooks dopo mezzo secolo Nexo Studios ripropone il mito comico “noir” americano per Halloween. di Francesco Giovanni Zingrillo Nexo Studios | UCI Cinemas Italia | San Marino Cinema - facebook.com Vai su Facebook
“Halloween” film di David Gordon Green: slasher movie nell’era dei social #halloween #film #cinema #movie #davidgordongreen #slasher #slashermovie #10ottobre #31ottobre - X Vai su X
Halloween 2025: UCI Cinemas festeggia tra anteprime, cult e sorprese da collezione - Tra nuove uscite, omaggi ai grandi maestri del terrore e gadget che brillano al buio, la notte di Halloween promette di essere lunga, rum ... Da movieplayer.it
UCI Cinemas di Roma celebra Halloween con sorprese e una programmazione speciale - A ottobre le sale UCI Cinemas di Roma celebreranno Halloween con una programmazione speciale, una rassegna ad hoc per gli appassionati dell’horror e promo con prezzi speciali. Riporta romatoday.it
UCI Cinemas prepara una maestosa Maratona Halloween per il 31 ottobre - La celebre notte di Halloween si avvicina, ed il circuito UCI Cinemas si appresta a proporre ai propri clienti una Maratona Halloween davvero maestosa. Lo riporta universalmovies.it