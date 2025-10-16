Halloween 2025 | UCI Cinemas festeggia tra anteprime cult e sorprese da collezione

Questo ottobre, gli UCI Cinemas diventano la casa dell'horror. Tra nuove uscite, omaggi ai grandi maestri del terrore e gadget che brillano al buio, la notte di Halloween promette di essere lunga, rumorosa e irresistibilmente cinematografica. Per tutto il mese di ottobre, UCI Cinemas trasforma i suoi multiplex in un parco dei brividi: anteprime horror come Black Phone 2 e The Ugly Stepsister, omaggi esclusivi, proiezioni oltre la mezzanotte e una rassegna di cult firmati Argento, Herzog e Dreyer. Halloween 2025 arriva negli UCI Cinemas Halloween si accende nei multiplex del circuito UCI Cinemas, che per l'occasione hanno orchestrato un programma degno di una maratona da paura. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

