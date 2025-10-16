Ha sofferto ha capito di morire | Soncin aveva deciso da una settimana la spedizione per uccidere Pamela Genini
"Pamela Genini ha sofferto. Sapeva di star per morire". È questo uno dei passaggi contenuti nell’ordinanza emessa dal gip di Milano, Tommaso Perna, che ha convalidato il fermo e disposto il carcere per Gianluca Soncin, il 52enne accusato dell’omicidio pluriaggravato della 29enne. "Nella sua follia omicidiaria" potrebbe "prendere di mira anche" l'ex fidanzato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
