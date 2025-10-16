Ha scelto il silenzio l’assassino di Pamela il coltello comprato il giorno prima del no
Pamela Genini Ha scelto il silenzio Gianluca Soncin, 52 anni, davanti al gip Tommaso Perna: non una parola sull’accusa di avere accoltellato a morte l’ex fidanzata Pamela Genini, 29 anni, con 24 colpi di coltello sul terrazzino di casa, in via Iglesias, quartiere Gorla. Il provvedimento di fermo è stato convalidato: resta in carcere a San Vittore, con l’aggravante della premeditazione e il rischio che possa colpire ancora. Il silenzio dell’assassino. Nell’aula bunker del carcere milanese, alle 10:30 di ieri, Soncin ha fatto venir meno ogni speranza di un’ammissione. Di fronte a lui, la procuratrice aggiunta Letizia Mannella e la pm Alessia Menegazzo hanno delineato un quadro di ferocia inaudita: omicidio volontario, stalking, crudeltà e futili motivi. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
E' rimasto in silenzio - Gianluca Soncin, il 52enne fermato per l’omicidio volontario pluriaggravato della compagna Pamela Genini, uccisa martedì sera a Milano con 24 coltellate, si trova in isolamento ... Segnala msn.com