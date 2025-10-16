Ha fatto sparire 160 mila euro dei clienti | confiscati due appartamenti a un direttore delle Poste

Agrigentonotizie.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il licenziamento e la condanna definitiva a tre anni e dieci mesi per peculato e truffa, per Vincenzo Di Rosa, 65 anni, agrigentino, ex direttore dell’ufficio postale di Castrofilippo, scatta la confisca delle proprietà immobiliari. La corte di appello, su richiesta del procuratore generale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

