Ha fatto sparire 160 mila euro dei clienti | confiscati due appartamenti a un direttore delle Poste

Dopo il licenziamento e la condanna definitiva a tre anni e dieci mesi per peculato e truffa, per Vincenzo Di Rosa, 65 anni, agrigentino, ex direttore dell’ufficio postale di Castrofilippo, scatta la confisca delle proprietà immobiliari. La corte di appello, su richiesta del procuratore generale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

