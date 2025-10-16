Ha bloccato un' ambulanza | il cestista Luca Vildoza arrestato insieme alla moglie

Luca Vildoza, giocatore della Virtus, è stato arrestato insieme alla moglie Milica Tasic, pallavolista serba, con l'accusa di lesioni a personale sanitario dopo aver volontariamente bloccato un'ambulanza con la sua auto. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di mercoledì 15 ottobre poche ore. 🔗 Leggi su Today.it

