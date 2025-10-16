Ha bloccato un' ambulanza | il cestista Luca Vildoza arrestato insieme alla moglie

Today.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Vildoza, giocatore della Virtus, è stato arrestato insieme alla moglie Milica Tasic, pallavolista serba, con l'accusa di lesioni a personale sanitario dopo aver volontariamente bloccato un'ambulanza con la sua auto. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di mercoledì 15 ottobre poche ore. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

ha bloccato ambulanza cestistaAggressione a operatrice sanitaria, il cestista Luca Vildoza e la moglie arrestati a Bologna - Il cestista e la moglie pallavolista avrebbero bloccato un’ambulanza e aggredito il personale sanitario ... Si legge su msn.com

ha bloccato ambulanza cestistaIl cestista Luca Vildoza arrestato con la moglie per aver aggredito l’equipaggio di un’ambulanza dopo la vittoria in Eurolega - Il cestista della Virtus Bologna e la pallavolista serba arrestati per aver aggredito un'operatrice sanitaria dopo una discussione per strada ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Ha Bloccato Ambulanza Cestista