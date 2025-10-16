Gwyneth Paltrow si scaglia contro la sua biografia non autorizzata | Sessista e tutta sbagliata
L'attrice si è scagliata contro il libro di Amy Odell, criticando il ritratto della sua persona che emerge e sottolineando le numerose inesattezze. Gwyneth Paltrow ha atteso a lungo prima di commentare la biografia non autorizzata firmata da Omy Odell e pubblicata lo scorso luglio. L'attrice, che non ha partecipato a Gwyneth: The Biography ha pesantemente criticato il testo definendolo "sessista" per il modo in cui la ritrae. Il ritratto della star che emerge è frutto delle 200 interviste a persone che la conoscono o hanno lavorato con lei condotte da Amy Odell. La biografia, a cui Gwyneth Paltrow non ha partecipato in alcun modo, copre ogni aspetto della sua vita, dall'infanzia alle sue relazioni sentimentale e alla sua carriera di attrice, affrontando . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
