Miguel Gutierrez, terzino sinistro del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Il Roma. Le parole di Gutierrez. Allora Miguel, qual è stato il suo primo pensiero quando ha saputo che il Napoli era interessato a lei? «Sono stato felice. Sapevo di venire in nella squadra campione d’Italia. Ero sicurissimo di rappresentare una piazza importante. E poi mi stimolava giocare al fianco di grandi calciatori». Che significa indossare la maglia dei campioni d’Italia dopo aver vinto Liga e Champions con il Real Madrid? «Per me il Napoli è unico al mondo. È una tappa differente della mia vita calcistica. Avevo molto voglia di sentire emozioni uniche. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Gutierrez: «Non è stato facile adattarmi agli allenamenti di Conte, ma ora sono più rapido di prima, più forte fisicamente»