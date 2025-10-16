Guida da 7 anni con patente revocata già fermato il giorno prima passa col rosso | denunciato

Alla guida da 7 anni con patente revocata, già fermato il giorno prima in un comune vicino, l’indomani è ancora al volante e passa con il rosso: bloccato dalla Polizia locale di Rho. Rho, guida con patente revocata dal 2018: passa col rosso all’incrocio davanti al liceo Ha dell’incredibile la vicenda che è stata . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

News recenti che potrebbero piacerti

Leggo. . La si riconosce dal muso del tir che guida, con un nome che è tutto un programma: "Contessa acida". Perché, spiega Barbara Strozzi, 53 anni e di #Ferrara, «ho un bel caratterino». Lavora da quando ha 14 anni, ma la sua vera passione sono sempre - facebook.com Vai su Facebook

Guida vent’anni senza la patente. Auto priva di revisione e assicurazione - Il protagonista è un sessantenne che è stato scoperto dagli agenti dopo che il ... Come scrive lanazione.it

Approvata la riforma delle patenti, l’Ue cambia le regole - Patente digitale su smartphone, esami medici obbligatori e stop all’impunità all’estero: come cambiano le regole di guida in tutta l’Unione Europea ... Scrive virgilio.it

Patenti guida, in Italia è boom stranieri: in 10 anni +40% - Nonostante esami di guida sempre più 'cattivi' (nel 2024 si è registrato il record storico di bocciati) in Italia è aumentato il numero di patenti emesse e - Scrive adnkronos.com