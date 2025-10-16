Guida con la patente scaduta da 20 anni l'uomo ai poliziotti | Non ho avuto tempo di rinnovarla

Nella provincia di Brescia un uomo è stato fermato con la patente scaduta da vent'anni. L'auto era già stata sequestrata, ma lui avrebbe continuato a guidarla lo stesso per circa cinquemila chilometri. Rischia multe per una cifra complessiva di oltre diecimila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

