16 ott 2025

Guerreiro Juventus, la suggestione dal Bayern Monaco è sempre più concreta: gli aggiornamenti sul portoghese. Un nome che sembrava uscito dai radar, una suggestione che torna prepotentemente di moda. Il mercato Juve si arricchisce di una nuova, affascinante pista che porta in Germania. Secondo il giornalista Gianni Balzarini, i bianconeri avrebbero rimesso nel mirino Raphaël Guerreiro, esperto esterno sinistro del Bayern Monaco. Intervenuto sul suo canale YouTube, Balzarini ha analizzato questa voce di mercato, sottolineando come il profilo del giocatore portoghese si sposi con le esigenze della Juventus, pur creando un interessante rebus tattico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Guerreiro Juventus, la suggestione dal Bayern Monaco è sempre più concreta: questo aspetto lo rende molto intrigante ma Cambiaso… Lo scenario

