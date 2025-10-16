Guerre Russia Trump e politiche urlate Parla Lorenzo Fontana
Abbiamo incontrato Lorenzo Fontana, presidente della Camera, sabato scorso alla festa del Foglio. Con lui abbiamo parlato di politica estera, di Europa, di Putin, di futuro della destra, di futuro della Lega e di rischi di vannaccizzazione. Questo è il dialogo con Maurizio Crippa. Maurizio Crippa: Lei è un grande appassionato di geopolitica, la politica che va fuori dall’Italia. Io mi ricordo la cerimonia del Ventaglio che ha fatto qualche mese fa in cui ha detto tante cose interessanti sia sul funzionamento, che non sempre va bene, del nostro Parlamento, sia sulla difesa, sui rischi dell’Europa, del nostro sistema di vita, ha parlato di Putin dicendo “non sono convinto che abbia intenzione di fare la pace a breve”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
