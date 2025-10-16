Guerra l’annuncio di Mosca | Massiccio attacco a infrastrutture gas in Ucraina

La scorsa notte la Russia ha dichiarato di aver condotto un massiccio attacco contro le infrastrutture energetiche del gas in Ucraina, definite come “essenziali per il funzionamento del complesso militare-industriale ucraino”. L’operazione, annunciata ufficialmente dal ministero della Difesa russo, si inserisce in una strategia dichiarata di ritorsione, presentata come una risposta agli “attacchi terroristici dell’Ucraina contro obiettivi civili sul territorio della Federazione Russa”. Leggi anche: Sondaggio shock tra gli italiani: Russia o Ucraina? Il risultato incredibile Secondo Mosca, tra i sistemi d’arma impiegati figurano anche i missili ipersonici Kinzhal, uno degli armamenti più avanzati e veloci dell’arsenale russo, già utilizzati in altre fasi del conflitto in corso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Guerra, l’annuncio di Mosca: “Massiccio attacco a infrastrutture gas in Ucraina”

