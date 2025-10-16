Guerra in Ucraina Trump tra Putin e Zelensky | la telefonata che può riscrivere il destino del conflitto

Dalle rive del Potomac al cuore del Donbas, l’equilibrio mondiale vacilla in una sola notte. Mentre il presidente statunitense Donald Trump annuncia sui social una “lunga conversazione” con Vladimir Putin, a Kiev il conto alla rovescia per il vertice di domani alla Casa Bianca scatta già sotto i russi di Kinzhal. Volodymyr Zelensky, con la delegazione guidato dalla premier Yulia Svyrydenko già a Washington, si presenta a Trump con un dossier militare ed economico completo e una richizione esplosiva: missili Tomahawk da 2.000 km di gittata. Mosca replica nel giro di poche ore con la più fitta sequenza di attacchi degli ultimi mesi, missili ipersonici su infrastrutture del gas e droni su basi d’addestramento. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Guerra in Ucraina, Trump tra Putin e Zelensky: la telefonata che può riscrivere il destino del conflitto

