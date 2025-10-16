Guerra alla droga anche nel Golfo dell’Oman | un tiratore scelto immobilizza un’imbarcazione carica di eroina

Un solo colpo di straordinaria precisione sparato dal portellone di un elicottero che volteggia sul mare, e la piccola imbarcazione in fuga viene immobilizzata per l’abbordaggio. Così un tiratore scelto dei Royal Marines ha fermato uno skiff sospettato d’essere al centro di un traffico di droga nel Golfo dell’Oman. Il tiratore era bordo dell’elicottero Wildcat, decollato da una fregata della Marina britannica in missione pattugliamento, dopo che un drone, mini-elicottero Peregrine, aveva identificato l’obiettivo come sospetto. L’operazione chirurgica, per usare le parole del ministero della Difesa di Londra, ha portato al sequestro di 1. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Guerra alla droga anche nel Golfo dell’Oman: un tiratore scelto immobilizza un’imbarcazione carica di eroina

