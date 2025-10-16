Guehi Inter si intensificano i contatti con gli agenti per il colpo a zero | il piano

Inter News 24 Guehi Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Crystal Palace nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. L’ Inter è pronta a muoversi con decisione su Marc Guehi, difensore centrale del Crystal Palace e della nazionale inglese. Secondo quanto riportato da Sky Sport Svizzera, negli ultimi giorni la dirigenza nerazzurra avrebbe avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore, che andrà in scadenza di contratto nel giugno 2026. Un profilo che rientra perfettamente nella strategia del club di Cristian Chivu, da sempre attento alle occasioni di mercato a parametro zero per rinforzare la rosa in modo sostenibile. 🔗 Leggi su Internews24.com

