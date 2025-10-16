Guehi Inter si intensificano i contatti con gli agenti per il colpo a zero | il piano
Inter News 24 Guehi Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Crystal Palace nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. L’ Inter è pronta a muoversi con decisione su Marc Guehi, difensore centrale del Crystal Palace e della nazionale inglese. Secondo quanto riportato da Sky Sport Svizzera, negli ultimi giorni la dirigenza nerazzurra avrebbe avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore, che andrà in scadenza di contratto nel giugno 2026. Un profilo che rientra perfettamente nella strategia del club di Cristian Chivu, da sempre attento alle occasioni di mercato a parametro zero per rinforzare la rosa in modo sostenibile. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
#Guehi #Inter, il #RealMadrid piomba sull'obiettivo di #Marotta - X Vai su X
Intensificati i contatti con Guehi, l’Inter prepara il colpo a zero. Lui il dopo Bisseck? - facebook.com Vai su Facebook
Sky CH – L’Inter vuole il colpo Guehi a zero! Contatti intensi con gli agenti, lo scenario - Secondo ultime indiscrezioni, infatti, i nerazzurri, avrebbero avviato alcuni contatti con l'entourage ... Secondo msn.com
Inter, piace sempre Guehi in caso di cessione di Bisseck - Se il difensore tedesco premesse per andare via a gennaio, i nerazzurri potrebbero ripensare al capitano del Crystal Palace ... Da msn.com
Inter, nuovi contatti per De Winter con il Genoa. Calciomercato news - Contatti diretti tra i club nella giornata di oggi, venerdì 8 agosto, con i nerazzurri che stanno cercando di bloccare il difensore in ... Riporta sport.sky.it