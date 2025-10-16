Guehi Inter anche il Real Madrid piomba sull’obiettivo di Marotta | può partire a zero cosa succede

Inter News 24 Guehi Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Crystal Palace nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Secondo quanto riportato da Marca, il Real Madrid avrebbe individuato in Marc Guahi, difensore del Crystal Palace e della nazionale inglese, il prossimo rinforzo per la retroguardia. Il centrale classe 2000, in scadenza di contratto, è considerato uno dei profili più interessanti della Premier League e potrebbe diventare uno dei protagonisti del mercato invernale. Una mossa che non passa inosservata in casa Inter, dove la dirigenza monitora con attenzione le dinamiche del mercato difensivo internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

